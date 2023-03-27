Кечинов назвал решающий момент матча сборных России и Ирака

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Валерий Кечинов поделился своим мнением о вчерашней уверенной победе сборной России над командой Ирака. По его словам, подопечные Валерия Карпина провели ужасный первый тайм, однако после перерыва команда взбодрилась и завершила игру уверенной победой – 2:0.

«Первый тайм вчерашнего матча был ещё хуже, чем игра со сборной Ирана, но после перерыва наши футболисты вышли на футбольное поле с нужным настроем и мотивацией. Это и стало решающим в матче», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

23 марта, отметим, россияне гостили в Тегеране, где сыграли с национальной командой Ирана вничью – 1:1.