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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кавазашвили: «Мы сможем спокойно обойтись без ФИФА и УЕФА»

30 Марта 2023 • 18:52 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможных матчах российской команды против латиноамериканских сборных.

«Если на Ирак приходит почти полный стадион, то что будет, когда приедет сборная Бразилии? Это просто великолепная идея. Мы должны играть со всем миром. Мы сможем спокойно обойтись без ФИФА и УЕФА», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, отечественному спорту необходимо развивать сотрудничество с членами БРИКС в спортивном плане.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля прошлого года. Ранее президент РФС Александр Дюков оценил вероятность участия сборной России в Кубке Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили
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