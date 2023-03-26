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Аршавин – о сборной России: «Не ясно, где наш путь и будет ли дорога»

26 Марта 2023 • 06:22 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
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Через 10 ч. 51 мин.

Бывший российский форвард, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин с долей скепсиса сделал прогноз на сегодняшний матч сборной России против команды Ирака. Он пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, Россия спокойно обыграет Ирак и все будут говорить, что, вот, мы на правильном пути. Но эта победа ни о чем говорить не будет, непонятно, где наш путь и будет ли вообще дорога», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сборная России не побеждает три последних матча подряд. В ноябре 2022 года подопечные Валерия Карпина дважды сыграли вничью - с командами Таджикистана и Узбекистана. Оба матча завершились со счётом 0:0.

А два дня назад, 23 марта, россияне разошлись миром в Тегеране со сборной Ирана – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Сборная России Сборная Ирака
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РОССИЯ ИРАК
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