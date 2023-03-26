Погребняк оценил первый тайм сборной России

Известный в прошлом российский футболист Павел Погребняк поделился своими мыслями о выступлении сборной России в первом тайме товарищеского матча против Ирака.

Напомним, что после первых 45 минут на табло «Газпром Арены» горели нули.

«Присутствует некое волнение. Уверен, второй тайм будет другим, и Россия выиграет эту игру», - сказал Погребняк, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Следить за происходящим на поле в матче сборных России и Ирака можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult. Это первая домашняя игра российской сборной с ноября 2021 года.