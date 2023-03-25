Карпин сообщил, что Селихов пропустит матч с Ираком

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что голкипер Александр Селихов не сможет принять участие в товарищеском матче с Ираком.

«Селихова в заявке не будет. Он приболел», — передаёт слова Карпина «Чемпионат».

Ранее тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов заявил, что защищать ворота сборной России в поединке против Ирака будет именно 28-летний голкипер «Спартака».

Напомним, в первом товарищеском матче сборной России с Ираном в основном составе вышел Матвей Сафонов («Краснодар»). Помимо этого, на мартовский сбор были вызваны голкиперы Илья Помазун («Урал») и Сергей Песьяков («Ростов»).

Встреча сборных России и Ирака состоится 26 марта, начало — в 18:00 по мск.