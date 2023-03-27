Осинькин: «Пиняев - перспективный футболист»

Сборная России провела товарищеский матч против сборной Ирака, сумев обыграв соперника благодаря двум мячам, которые были забиты во второй половине игры. Второй мяч записал на свой счет Сергей Пиняев, который забил свой первый мяч за национальную команду. За его успехами с удовольствием следит главный тренер «Крыльев Советов» - Игорь Осинькин.

- Сергей перспективный футболист, который должен доказывать каждый день, что он именно тот человек, на которого мы возлагаем надежды. С удовольствием буду болеть и переживать за него! - цитирует слова Осинькина «Спорт-Экспресс»

Чемпионат России возобновится в первый день апреля.