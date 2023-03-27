Гладилин: «Не надо Пиняева называть лидером сборной России, ему ещё далеко»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об будущем форварда «Локомотива» Сергея Пиняева в сборной России.

«Не надо Пиняева называть лидером сборной России. Ему до этого ещё далеко. Просто Сергей сыграл ярко и смело в одном эпизоде. Ему надо продолжать в том же духе. Когда вернутся Головин и Миранчук, они займут его место», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

По его мнению, Пиняев должен показывать более качественную игру не только в отдельных эпизодах, напомнив, что в российском футболе было множество футболистов, на которых возлагали надежды.

Сергей Пиняев забил гол в недавнем победном матче против сборной Ирака, став самым молодым автором мяча в истории национальной команды.