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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Гладилин: «Не надо Пиняева называть лидером сборной России, ему ещё далеко»

27 Марта 2023 • 16:20 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался об будущем форварда «Локомотива» Сергея Пиняева в сборной России.

«Не надо Пиняева называть лидером сборной России. Ему до этого ещё далеко. Просто Сергей сыграл ярко и смело в одном эпизоде. Ему надо продолжать в том же духе. Когда вернутся Головин и Миранчук, они займут его место», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

По его мнению, Пиняев должен показывать более качественную игру не только в отдельных эпизодах, напомнив, что в российском футболе было множество футболистов, на которых возлагали надежды.

Сергей Пиняев забил гол в недавнем победном матче против сборной Ирака, став самым молодым автором мяча в истории национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Гладилин Сергей Пиняев
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