Россия не смогла забить Ираку в первом тайме

В воскресенье сборная России проводит домашний товарищеский матч против Ирака. В первом тайме команда Валерия Карпина не смогла порадовать собравшихся зрителей забитым голом. С другой стороны, российская сборная и не пропустила – на табло «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге горит счёт 0:0.

Следить за вторым таймом в матче сборных России и Ирака во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напоним, что тремя днями ранее сборная России сыграла вничью с Ираном на выезде. Тогда после финального свистка на табло стадиона в Тегеране светился счёт 1:1.