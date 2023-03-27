Мостовой: «Спасибо Ираку, что в первом тайме нас простили»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче против Ирака (2:0).

Мостовой раскритиковал игру российской команды в первом тайме, отметив, что лишь недостаток мастерства футболистов сборной Ирака не позволил гостям отличиться.

«Спасибо Ираку, что в первом тайме они нас простили, потому что было бы совсем печально. Единственное светлое пятно в нашей команде — это Пиняев, который во втором тайме и решил исход игры», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что ранее сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1). А в прошлом году команда Валерия Карпина обыграла Кыргызстан (2:1) и провела встречи с Таджикистаном и Узбекистаном, которые завершились с одинаковым счётом 0:0.