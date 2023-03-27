Пономарёв — о сборной России: «Итог сбора не очень хороший, но концовка порадовала»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о товарищеских матчах сборной России, которые состоялись в марте. Напомним, российская команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

Ветеран похвалил национальную команду за второй тайм игры против Ирака, отметив, что предыдущие товарищеские матчи (с Узбекистаном, Таджикистаном и Ираном) сборной России не удались.

«Итог сбора не очень хороший, но концовка порадовала. Она обнадёживает, потому что даёт надежду на то, что серия из некачественных игр прервётся», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от международных турниров.