Тренер «Ариса»: «Не знаю, надо ли Кокорину играть товарищеские матчи сборной»

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможности участия Александра Кокорина в матчах сборной России.

«Знаете, при всем уважении, не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи. Это товарищеские игры, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи – совсем другое», – заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Кокорин не попадает в заявку Валерия Карпина из-за возраста, также отметив, что самому Александру нечего доказывать.

Напомним, что Александр Кокорин не выступал за национальную команду с 2017 года, проведя за сборную 47 матчей и забив 12 голов.