Пресс-секретарь сборной Ирака: «Возможно, сборная России прилетит в Ирак для проведения ответной игры»

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал о потенциальном ответном матче против российской команды.

«Возможно, сборная России прилетит в Ирак для проведения ответной игры. Наши федерации дружат, общаются, и мы надеемся, что вы приедете к нам!» — сказал Имад, речь которого приводит«РБ Спорт».

Напомним, что коллектив Валерия Карпина встретится в очном поединке с Ираком уже 26 марта. Матч начнётся 18:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на сайте LiveResult.ru.

Ранее, в ходе мартовского сбора национальной команды, россияне сыграли вничью с Ираном (1:1).