Федун: «Во втором тайме команда стала похожа на сборную»

Российская сборная наконец-то сумела победить, пусть это случилось в матче с не хватающим звезд с неба Ираком - команда с Ближнего Востока лишь один раз в своей истории, в 1986 году, приняла участие в финальной стадии чемпионата мира. События игры прокомментировал бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун:

- Давайте не забывать, что футбол не стоит на месте и сборная Ирака недавно обыграла Саудовскую Аравию, которая побеждала чемпионов мира. Хорошо, что во втором тайме наша команда взбодрилась и стала похожа на сборную, - цитирует слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во второй половине игры российская команда забила сопернику два безответных мяча.