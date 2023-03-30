Тюкавин — о критике сборной: «Болельщики должны гнать нас вперёд, а не ругать после ничейного матча»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин высказался о критике в адрес национальной команды.

Напомним, в марте сборная России провела товарищеские встречи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). По мнению Тюкавина, болельщикам следует поддерживать российскую команду в нынешней ситуации, а не ругать её по любому поводу.

«Честно, не понимаю, зачем нас так жёстко полоскать. Болельщики должны гнать нас вперёд, а не ругать после ничейного матча. Они же прекрасно понимают, что сейчас происходит с нашим футболом и со сборной», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. С тех пор сборная России провела пять товарищеских матчей: против Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), а также против Ирана и Ирака.