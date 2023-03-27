Заместитель председателя Госдумы: «Во втором тайме появились проблески игры»

Сборная России провела товарищеский матч с командой из Ирака, забив той два безответных мяча. Оба залетели в ворота гостей во второй половине игры, и заместитель председателя Госдумы Александр Жуков прокомментировал этот прогресс.

- Игра была уже лучше, чем в предыдущем матче. Первый тайм был не очень, много ошибались. А во втором наладили игру, вроде было неплохо впереди, какие-то проблески появились, - цитирует слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее по ходу недели российская сборная не смогла переиграть Иран, продемонстрировав не самую убедительную игру.