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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Заместитель председателя Госдумы: «Во втором тайме появились проблески игры»

27 Марта 2023 • 04:26 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Сборная России провела товарищеский матч с командой из Ирака, забив той два безответных мяча. Оба залетели в ворота гостей во второй половине игры, и заместитель председателя Госдумы Александр Жуков прокомментировал этот прогресс.

- Игра была уже лучше, чем в предыдущем матче. Первый тайм был не очень, много ошибались. А во втором наладили игру, вроде было неплохо впереди, какие-то проблески появились, - цитирует слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее по ходу недели российская сборная не смогла переиграть Иран, продемонстрировав не самую убедительную игру. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Жуков
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