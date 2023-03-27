Александр Мостовой: «Важно сейчас не загубить Пиняева шумихой»

Бывший игрок российской сборной Александр Мостовой высказался об игре Сергея Пиняева в футболке национальной команды.

«Вся острота и моменты в матче с Ираком шли от Пиняева. Одарённый парень. Природа наградила его прекрасными качествами. Важно сейчас не загубить его вот этой шумихой», — заявил экс-полузащитник «Сельты», «Страсбурга» и «Спартака» в интервью «Чемпионату». Мостовой также рассказал, что давно заметил качества форварда «Локомотива», выделив отдельно его скорость. По мнению эксперта, главное, чтобы карьеру Пиняева не обрушили комплименты.

Напомним, что Сергей Пиняев провёл уже три игры в футболке российской сборной, став самым молодым автором гола в истории национальной команды во вчерашнем поединке против Ирака.