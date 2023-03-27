Сёмин — о критике Карпина: «Он не юнец, умеет справляться с давлением»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о критике наставника сборной России Валерия Карпина.

По мнению Сёмина, в этом нет ничего необычного, поскольку специалисты регулярно вынуждены слышать критику в свой адрес.

«Такая профессия. Его всегда критикуют, потому что только тренер отвечает за результат, а постоянно хорошим результат не бывает. Но Карпин не юнец, он умеет справляться с давлением», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, на прошлой неделе сборная России провела две товарищеские встречи: против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В прошлом году российская команда под руководством Карпина обыграла Кыргызстан (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).