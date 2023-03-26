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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Даже если проиграем Ираку, Карпина увольнять нельзя»

26 Марта 2023 • 11:06 Комментировать
РОССИЯ
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Ирак
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Через 6 ч. 19 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что место главного тренера сборной России в лице Валерия Карпина должно быть незыблемо даже в случае поражения сегодня вечером от иракской сборной.

«Карпина нельзя увольнять, даже если проиграем Ираку. Какой в этом смысл? Кто пойдет работать в сборную, если из неё увольняют даже за товарищеские матчи, ничего не решающие?», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В четырёх последних товарищеских матчах сборная России трижды сыграла вничью и один раз одержала победу. Успех россияне праздновали в сентябре 2022 года в матче против команды Кыргызстана в Бишкеке – 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Ольга Смородская
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РОССИЯ ИРАК
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