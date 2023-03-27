Карсаков оценил перспективы Пиняева

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о перспективах форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Человек прогрессирует, можно только порадоваться за него. Понятно, что надо смотреть, как он будет играть против топ-сборных. Мне было бы интересно посмотреть на него против сборной Франции. Но на данный момент он выделяется — это очень приятно», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По мнению Карсакова, у Пиняева есть всё, чтобы стать лидером сборной России, на что Дмитрий и надеется.

Напомним, что на счету 18-летнего нападающего три матча в футболке национальной команды, в которых Сергей забил один гол.