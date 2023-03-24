Кечинов: «Карпину важнее посмотреть новых футболистов, наиграть сочетания»

Бывший нападающий сборной России Валерий Кечинов поделился своим мнением о товарищеских матчах национальной российской команды с иранским и иракским коллективами.

Специалист заявил, что сборная России должна играть, пусть даже и в товарищеских матчах, ведь настанет тот момент, когда российская команда вновь будет принимать участие в официальных соревнованиях. Именно поэтому сейчас важно отсмотреть новых игроков и лучше узнать старых, считает эксперт.

«На данный момент для Карпина результаты матчей действительно неважны. Ему важнее посмотреть новых футболистов, наиграть сочетания», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Результаты товарищеских игр же важны, в первую очередь, болельщикам, добавил бывший спортсмен.