Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Веденеев: «Пока рано говорить об игровых качествах Пиняева»

27 Марта 2023 • 18:47 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре Сергея Пиняева после матча против сборной Ирака.

«Пока рано говорить об игровых качествах Сергея Пиняева. На фоне сборной Ирака было несколько хороших моментов. Не сказал бы, что в чемпионате России он выделяется. Он очень быстро бежит — быстрых игроков у нас давно не появлялось», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». Тем не менее Веденеев считает, что в официальном матче Пиняеву не дали бы забить настолько простой мяч, поэтому, по мнению эксперта, делать выводы относительно форварда «Локомотива» ещё рано.

Напомним, что Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды, забив второй мяч в ворота сборной Ирака.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Веденеев Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Отменен
Северная Ирландия (до 17 лет) (жен) Северная Ирландия (до 17 лет) (жен)
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
Окончен
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
5
0
Видео
Окончен
Кариба Кариба
Булавайо Чифс
1
0
Видео
27.03.23 в 20:00
Варегг
Фюллингсдален
Видео
28.03.23 в 13:00
Словения (до 19 лет) Словения (до 19 лет)
Германия (до 19 лет) Германия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 13:00
Италия (до 19 лет) Италия (до 19 лет)
Бельгия (до 19 лет) Бельгия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 14:00
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
Испания (до 17 лет) Испания (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 14:00
Финляндия (до 17 лет) Финляндия (до 17 лет)
Турция (до 17 лет) Турция (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Беларусь (до 17 лет) Беларусь (до 17 лет)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) Босния и Герцеговина (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Израиль (до 17 лет) Израиль (до 17 лет)
Сербия (до 17 лет) Сербия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Черногория (до 17 лет) (жен) Черногория (до 17 лет) (жен)
Азербайджан (до 17 лет) (жен) Азербайджан (до 17 лет) (жен)
Видео
28.03.23 в 15:00
Казахстан (до 17 лет) (жен) Казахстан (до 17 лет) (жен)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен) Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен)
Видео
28.03.23 в 15:00
Исландия (до 17 лет) Исландия (до 17 лет)
Шотландия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Уэльс (до 17 лет) Уэльс (до 17 лет)
Черногория (до 17 лет) Черногория (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Латвия (до 19 лет) Латвия (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет) Израиль (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 15:00
Польша (до 19 лет) Польша (до 19 лет)
Сербия (до 19 лет) Сербия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
Северная Ирландия (до 19 лет) Северная Ирландия (до 19 лет)
Норвегия (до 19 лет) Норвегия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
Румыния (до 19 лет) Румыния (до 19 лет)
Франция (до 19 лет) Франция (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 16:00
ОФК Младост Донья Горица ОФК Младост Донья Горица
Беране Беране
Видео
28.03.23 в 17:00
Чехия (до 17 лет) Чехия (до 17 лет)
Португалия (до 17 лет) Португалия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 17:00
Словакия (до 17 лет) Словакия (до 17 лет)
Польша (до 17 лет) Польша (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Норвегия (до 17 лет) Норвегия (до 17 лет)
Бельгия (до 17 лет) Бельгия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Албания (до 17 лет) Албания (до 17 лет)
Латвия (до 17 лет) Латвия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Швейцария (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет)
Франция (до 17 лет) Франция (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 18:00
Словения (до 17 лет) Словения (до 17 лет)
Хорватия (до 17 лет) Хорватия (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Люксембург (до 19 лет) Люксембург (до 19 лет)
Дания (до 19 лет) Дания (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Испания (до 19 лет) Испания (до 19 лет)
Украина (до 19 лет) Украина (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Хорватия (до 19 лет) Хорватия (до 19 лет)
Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 19:00
Швеция (до 19 лет) Швеция (до 19 лет)
Чехия (до 19 лет) Чехия (до 19 лет)
Видео
28.03.23 в 20:00
Северная Ирландия (до 17 лет) Северная Ирландия (до 17 лет)
Дания (до 17 лет) Дания (до 17 лет)
Видео
28.03.23 в 20:00
Англия (до 17 лет) Англия (до 17 лет)
Нидерланды (до 17 лет) Нидерланды (до 17 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
19:52 · Чемпионат ЦАФА
Александр Мостовой: «Важно сейчас не загубить Пиняева шумихой»
19:46 · Чемпионат Европы 2024
Адиев ответил на вопрос о возможности возглавить сборную России
19:23 · Чемпионат ЦАФА
Динияр Билялетдинов назвал слабое место сборной России
19:14 · Чемпионат ЦАФА
Карсаков оценил перспективы Пиняева
18:47 · Чемпионат ЦАФА
Веденеев: «Пока рано говорить об игровых качествах Пиняева»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Сенников сравнил Пиняева с Сычёвым и Измайловым
18:20 · Чемпионат ЦАФА
Бушманов высказался об игре Пиняева против сборной Ирака
18:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Матчи с Ираном и Ираком оказались непохожими друг на друга»
18:12 · Чемпионат ЦАФА
Лепёхин прокомментировал победу сборной России над Ираком
18:08 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал главную надежду сборной России на грядущие годы
18:03 · Товарищеские матчи
Агент Сафонов: «В сборной России немного недооценили команду Ирака»
17:51 · Чемпионат ЦАФА
Тренер «Ариса»: «Не знаю, надо ли Кокорину играть товарищеские матчи сборной»
17:47 · Товарищеские матчи
Кечинов назвал решающий момент матча сборных России и Ирака
17:41 · Чемпионат ЦАФА
Гладилин высказался о словах Матыцина в адрес Карпина
17:41 · Россия. Премьер-лига
Балахнин недоволен мартовскими играми сборной России
Все новости