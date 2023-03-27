Веденеев: «Пока рано говорить об игровых качествах Пиняева»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре Сергея Пиняева после матча против сборной Ирака.

«Пока рано говорить об игровых качествах Сергея Пиняева. На фоне сборной Ирака было несколько хороших моментов. Не сказал бы, что в чемпионате России он выделяется. Он очень быстро бежит — быстрых игроков у нас давно не появлялось», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». Тем не менее Веденеев считает, что в официальном матче Пиняеву не дали бы забить настолько простой мяч, поэтому, по мнению эксперта, делать выводы относительно форварда «Локомотива» ещё рано.

Напомним, что Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды, забив второй мяч в ворота сборной Ирака.