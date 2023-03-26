Дюков: «Первый тайм был неубедительным»

Сборная России по футболу обыграла команду из Ирака, забив той два безответных мяча. Оба влетели в ворота иракцев во второй половине встречи, когда наша команда сумела прибавить и заиграла напористее. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал события игры.

- Первый тайм получился неубедительным, были подходы, голевые моменты стали создавать у своих ворот. Второй тайм был другим, создали моменты у ворот иракской команды, два реализовали, - цитирует Дюкова новостное агентство ТАСС.

Мячи в прошедшем матче забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.