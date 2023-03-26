Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что Игорь Акинфеев мог бы помочь Матвею Сафонову стать номером один в сборной России.

- Карпин не приглашает игроков старше 30. Можно ли говорить, что футболисты моложе заявленного возраста явно ниже классом возрастных игроков?

- Я соглашусь. Но давайте честно скажем, вот кому больше 30? Артём Дзюба, но там своя есть полемика. Если его брать, то он хороший футболист. Но на сегодняшний день по нападению есть ребята, которые на той же позиции могут сыграть. Но опять же, отвечая на вопрос, кого мы можем вызвать в сборную, кому старше 30? Никого не могу назвать. Понимаете, мы говорим про ребят, которые были в сборной, но сейчас они не на ведущих ролях. По моему мнению было бы супер, если бы вернулся Игорь Акинфеев. Понятно, что ему тяжело сейчас играть и в клубе. Сафонов - хороший и перспективный вратарь, но ему не хватает опыта. Он очень эмоционален, если бы Сафонов посидел под Акинфеевым, это может даже лучше было бы, — сказал Деменко.

26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Ирака. Начало – в 18:00 мск.