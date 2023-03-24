Динияр Билялетдинов: «В сборной всё не так просто делается»

Бывший полузащитник ливерпульского «Эвертона» Динияр Билялетдинов оценил работу главного тренера национальной сборной России Валерия Карпина.

«В сборной всё не так просто делается. Должна быть сыгранность, мотивация, у футболистов, которые вызываются из разных клубов в сборную», - приводит слова Билялетдинова «Спорт День За Днём».

По словам специалиста, довольно непросто уследить за всеми аспектами, влияющими на атмосферу внутри национальной команды.

Эксперт выразил уверенность в том, что, хотя в данный момент сборная России и не приносит победных результатов, в скором времени они обязательно появятся.