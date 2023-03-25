Карпин заявил, что матч против Ирака — самый важный для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему предстоящий товарищеский матч против Ирака является самым важным для команды.

«Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения. Потому что мы играем дома впервые за полтора года», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, сборная России не принимает участие в официальных матчах с ноября 2021 года из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА. Уже сейчас известно, что команда Валерия Карпина не сыграет на чемпионате Европы – 2024.

Контрольная игра между сборными России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.