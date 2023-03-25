Булыкин: «Пока результатов не будет, сборную будут нещадно критиковать»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о товарищеских матчах национальной команды.

Эксперт считает, что международные игры сборной России нужны, поскольку все хотят понимать, в каком направлении движется национальная команда. Кроме того, Булыкин подчеркнул, что в таких матчах необходимо добиваться результатов.

«Результаты должны радовать футбольных болельщиков, ведь пока их не будет, сборную будут нещадно критиковать. Мне хочется, чтобы с первых минут выходил сильнейший состав и делал задел, а потом уже можно выпускать новых игроков», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт завтра, 26 марта, против Ирака. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.