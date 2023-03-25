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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Булыкин: «Пока результатов не будет, сборную будут нещадно критиковать»

25 Марта 2023 • 13:42 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
26.03 18:00

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о товарищеских матчах национальной команды.

Эксперт считает, что международные игры сборной России нужны, поскольку все хотят понимать, в каком направлении движется национальная команда. Кроме того, Булыкин подчеркнул, что в таких матчах необходимо добиваться результатов.

«Результаты должны радовать футбольных болельщиков, ведь пока их не будет, сборную будут нещадно критиковать. Мне хочется, чтобы с первых минут выходил сильнейший состав и делал задел, а потом уже можно выпускать новых игроков», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Свой ближайший товарищеский матч сборная России проведёт завтра, 26 марта, против Ирака. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся она в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин
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