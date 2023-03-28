Романцев назвал иноагентами людей, которые считают, что товарищеские матчи сборной не нужны

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал иноагентами людей, которые критикуют товарищеские матчи национальной команды. Напомним, на прошлой неделе российская команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты», — цитирует Романцева РБК.

Весной прошлого года российские сборные и клубы были отстранены от всех международных турниров. С тех пор национальная команда провела пять матчей, в которых одержала две победы (над Ираком и Кыргызстаном) и трижды сыграла вничью (с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном).