Баринов: «Могу за себя сказать, что я прилетел на родину, и сон у меня хороший»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на пресс-конференции перед матчем с Ираном ответил на вопрос о родине. Его слова приводит специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- РФС анонсировал, что на этом матче будет расширенная трансляция, то есть, с интервью во время матчей, с микрофонами у скамейки. Как относишься к тому, что футбол становится более открытым? Будешь ли сдерживать свои эмоции, если окажешься на скамейке, а камеры будут рядом?

- Слышал я про это. Думаю, что нормально это в свете того, как развивается медийный футбол. Уже вы и нас на это пытаетесь подсадить. Послушать и посмотреть комментарий и потом посмотреть, что говорил Георгиевич на камеру, ругал. Хорошая идея. Посмотрим, к чему она приведет.

- Вышло видео, где по прилету домой вы говорите: «Наконец-то мы на родине». Что для вас значит это слово?

- Я комфортно себя чувствую здесь.

- Николай Комличенко после игры сказал, что ему было не очень комфортно.

- У каждого игрока что-то есть. Могу за себя сказать, что я сюда прилетел, и сон у меня хороший. Там не так мне спалось. С чем связано, не могу сказать. Это не отговорки какие-то. Просто я так поприветствовал и сказал, что мы вернулись в Россию на родину.