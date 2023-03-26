В воскресенье сборная России порадовала болельщиков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак в товарищеском матче со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Сборная России прервала серию без побед, которая в итоге составила три матча. Все эти три игры команда Валерия Карпина завершала вничью (0:0 с Таджикистаном, 0:0 с Узбекистаном, 1:1 с Ираном).

В прошлый раз российская сборная побеждала в сентябре прошлого года, когда добилась волевой победы над Кыргызстаном (2:1).

Теперь сборная России должна собраться в июне. Команда Валерия Карпина может поучаствовать в турнире в Центральной Азии.