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Кавазашвили назвал «ошибкой» Карпина вызов в сборную Миранчука и Головина

19 Марта 2023 • 14:12 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вызове в национальную сборную России на мартовские сборы Алексея Миранчука и Александра Головина. По итогу об полузащитника получили повреждения и не попали в итоговый список.

Кавазашвили отметил, что сразу сказал, что у игроков нет мотивации, а то, что сейчас происходит является некрасивой историей, но ее можно было бы избежать, если бы они не получили вызов.
«Не понял этого решения Карпина. Это его ошибка.
Вызов в сборную Головина и Миранчука — фарс. В товарищеских матчах можно обойтись и без них», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 23 марта сборная сыграет против Ирана в Тегеране, а 26 числа в Санкт-Петербурге примет сборную Ирака.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили Алексей Миранчук Александр Головин
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