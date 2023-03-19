Кавазашвили назвал «ошибкой» Карпина вызов в сборную Миранчука и Головина

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о вызове в национальную сборную России на мартовские сборы Алексея Миранчука и Александра Головина. По итогу об полузащитника получили повреждения и не попали в итоговый список.

Кавазашвили отметил, что сразу сказал, что у игроков нет мотивации, а то, что сейчас происходит является некрасивой историей, но ее можно было бы избежать, если бы они не получили вызов.

«Не понял этого решения Карпина. Это его ошибка.

Вызов в сборную Головина и Миранчука — фарс. В товарищеских матчах можно обойтись и без них», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 23 марта сборная сыграет против Ирана в Тегеране, а 26 числа в Санкт-Петербурге примет сборную Ирака.

