Корнаухов надеется на победу сборной России над Ираком

Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Очень надеюсь, что будет победа. Должно много зрителей прийти на стадион. Ирак — непростая команда. В Кубке Персидского залива она побеждала Катар и Саудовскую Аравию», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если сегодня футболисты сборной России поймают кураж, то смогут показать красивую игру.

Контрольная встреча между сборными России и Ирака состоится сегодня, 26 марта. Начало матча запланировано на 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.