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Сборная России проведёт домашний матч впервые за 500 дней

26 Марта 2023 • 08:27 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
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Через 9 ч. 21 мин.

Национальная сборная России сегодня в Санкт-Петербурге сыграет против команды Ирака. Примечателен этот матч тем, что это будет первый домашний матч подопечных Валерия Карпина за 500 календарных дней.

Дело в том, что в последний раз дома сборная России играла 11 ноября 2021 года – ровно 500 дней назад. Соперником тогда в рамках европейской квалификации на чемпионат мира в Катаре стала сборная Кипра. Россияне на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге не оставили шансов киприотам, разгромив скромную сборную со счётом 6:0.

Три дня спустя после той даты сборная России проиграла на выезде в Сплите хорватам (0:1) и из-за политических причин больше не проводила официальные встречи. После той неудачи в Хорватии российская команда сыграла лишь четыре матча в 2022 и 2023 годах – соперниками выступили сборные Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0) и Ирана (1:1). Все эти контрольные игры проходили на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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РОССИЯ ИРАК
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