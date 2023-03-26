Сборная России проведёт домашний матч впервые за 500 дней

Национальная сборная России сегодня в Санкт-Петербурге сыграет против команды Ирака. Примечателен этот матч тем, что это будет первый домашний матч подопечных Валерия Карпина за 500 календарных дней.

Дело в том, что в последний раз дома сборная России играла 11 ноября 2021 года – ровно 500 дней назад. Соперником тогда в рамках европейской квалификации на чемпионат мира в Катаре стала сборная Кипра. Россияне на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге не оставили шансов киприотам, разгромив скромную сборную со счётом 6:0.

Три дня спустя после той даты сборная России проиграла на выезде в Сплите хорватам (0:1) и из-за политических причин больше не проводила официальные встречи. После той неудачи в Хорватии российская команда сыграла лишь четыре матча в 2022 и 2023 годах – соперниками выступили сборные Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0) и Ирана (1:1). Все эти контрольные игры проходили на выезде.