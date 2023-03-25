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Главчич: «Я хотел бы, чтобы сборные России и Сербии провели товарищеский матч»

25 Марта 2023 • 11:29 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
27.03 13:00

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич заявил, что хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Сербии.

«Будет здорово, если такая игра состоится, я был бы очень рад принять в ней участие. Уверен, этот товарищеский матч будет интересным для всех», — цитирует Главчича «РБ Спорт».

Футболист отметил высокий уровень российский сборной, подчеркнув, что в её составе выступает большое количество талантливых игроков. Напомним, что команда Сербии принимала участие в чемпионате мира, который проходил в прошлом году в Катаре.

Свой ближайший товарищеский матч национальная команда России проведёт завтра, 26 марта, против Ирака в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сборная России Сборная Сербии Неманья Главчич
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РОССИЯ ИРАК
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