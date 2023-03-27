Игрок сборной Ирака: «Если Россия перейдёт в АФК, она каждый раз будет становиться чемпионом»

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид после поражения в товарищеском матче от национальной команды России (0:2) поделился мнением о силе соперника.

Рашид считает, что если бы сборная России выступала в АФК (Азиатская конфедерация футбола), то была бы главным фаворитом этого турнира.

«Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет? Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда ещё сложнее будет выиграть (смеётся)», — цитируетРашида «РБ Спорт».

Напомним, что 23 марта сборная России также провела товарищескую встречу с Ираном (1:1). В прошлом году команда Валерия Карпина обыграла Кыргызстан (2:1), после чего сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).