Ари: «Карпину сложнее, чем было другим тренерам сборной»

Экс-нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

По мнению бразильца, Карпин — отличный тренер, который может найти подход к любому футболисту. Ари считает, что критиковать наставника сборной сейчас не стоит, поскольку ему нелегко работать в нынешней ситуации.

«Сейчас Карпину сложнее, чем было другим тренерам. Из-за того, что сборной не дают играть, футболистам труднее понять, как и что нужно делать. Не хватает реальной практики и матчей с серьёзными соперниками. Результат его работы можно будет увидеть и оценить только через три-четыре года», — цитирует Ари Sport24.

Напомним, в марте сборная России провела товарищеские встречи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров, поэтому официальные игры подопечные Карпина сейчас проводить не могут.