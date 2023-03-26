Сборная России удвоила перевес в матче с Ираком благодаря дебютному голу Пиняева

Сборная России проводит первый домашний матч за полтора года, принимая в Санкт-Петербурге национальную команду Ирака. После невыразительного первого тайма пошли голы в ворота гостей. Антон Миранчук у левой штанги добил мяч после удара Александра Соболева. Еще одна атака, и снова взятие ворот - Сергей Пиняев взял игру на себя, слева ворвался в штрафную и улучил момент для тонкого удара в ближний угол. На табло горят цифры 2 и 0.

Отметим, что для Пиняева это дебютный гол в составе главной команды страны.

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