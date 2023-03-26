Пиняев побил рекорд Сычёва в сборной России

Сборная России в воскресенье проводит товарищеский поединок против Ирака в Санкт-Петербурге. После нулевого первого тайма команда Валерия Карпина прибавила – сначала забил Антон Миранчук, а затем и Сергей Пиняев. Для Пиняева это был первый гол в футболке национальной команды.

Пиняев установил рекорд – теперь он является самым молодым автором гола в составе сборной России. Пиняев забил в 18 лет, 4 месяца и 24 дня.

Ранее этот рекорд принадлежал Дмитрию Сычёву. Экс-форвард «Локомотива» впервые забил за сборную России в 18 лет, 6 месяцев и 23 дня.

Следить за матчем между сборными России и Ирака можно в текстовой трансляции.