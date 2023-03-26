В Ираке уже думают об ответном матче с Россией

В воскресенье вечером сборные России и Ирака проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге. В Футбольной ассоциации Ирака уже думают о возможности проведения ответной игры на своём поле.

«Рассматриваем возможность проведения ответного матча между сборными Ирака и России на нашем поле. Надеемся, что игра состоится в 2023 году», - комментарий пресс-службы Футбольной ассоциации Ирака приводит ТАСС.

Матч Россия – Ирак начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Для сборной России это будет первая домашняя игра с ноября 2021 года