Балахнин недоволен мартовскими играми сборной России

Российский тренер и футбольный эксперт Сергей Балахнин остался недовольным мартовским сбором подопечных Валерия Карпина.

«Во время сбора было много разочарований. И даже воскресная победа над командой Ирака оставляет негативный шлейф после игры с Ираном и после первого тайма во вчерашней игре», - заявил Балахнин «Газете.Ру», обозначив, что итог сбора всё же стоит подводить тренерскому штабу, а не рядовым экспертам.

Напомним, 23 марта россияне разошлись миром в Тегеране со сборной Ирана (1:1), а вчера уверенно победили в Питере команду Ирака – 2:0.

Таким образом, за 2022 и 2023 годы у подопечных Карпина в активе пять контрольных встреч, которые дважды завершились победами и трижды ничейными результатами.