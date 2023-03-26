Шалимов: «Сборной России нужно уйти от товарищеских матчей, иначе деградации не миновать»

Российский специалист Игорь Шалимов полагает, что главная проблема сборной России прямо сейчас – это отсутствие у её игроков спортивного интереса из-за неучастия в турнирах.

«Сборной надо уйти от товарищеских игр, иначе эта деградация будет продолжаться дальше. Отсутствует интерес к матчам у игроков, пропадет и у болельщиков. Нас манят Европой, но ситуация может продлиться до 2028, потом до 2032 года и так далее...», - заявил Шалимов порталу «РБ Спорт».

Напомним, что последний официальный матч на данный момент россияне проводили 14 ноября 2021 года, тогда соперником подопечных Валерия Карпина была сборная Хорватии (0:1). Это был решающий матч за выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

Сегодня вечером россияне проведут пятый товарищеский матч за последние полгода - против сборной Ирака.