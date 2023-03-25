Билялетдинов: «Если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Ирака.

Эксперт выразил мнение, что уверенная победа в предстоящий встрече заставит болельщиков российской сборной забыть о последних неудачах своих любимцев. Напомним, в последних трёх товарищеских играх россияне сыграли вничью с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

«Сборная России сейчас идёт на неприятной серии из ничьих. Команда практически не забивает, поэтому болельщики недовольны. Если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак состоится завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало — в 18:00 по московскому времени.