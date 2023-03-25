Кавазашвили уверен в победе сборной России над Ираком

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от товарищеского матча между национальными командами России и Ирака.

«Матч мы выиграем в любом случае. Но я бы хотел увидеть красивую рациональную игру нашей сборной. Если я этого дождусь, буду счастлив», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Ирак состоится завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сборная России провела четыре товарищеские встречи, обыграв Кыргызстан (2:1) и трижды сыграв вничью с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).