Карпин высказался о будущем сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о будущем национальной команды.

Ранее сообщалось, что грядущим летом сборная России может принять участие в чемпионате ЦАФА. Специалист отметил, что на сегодняшний день минусы участия в этом турнире понятны не всем, подчеркнув при этом, что сейчас у него нет чёткого понимания о том, к чему предстоит готовиться сборной.

«Как тренеру мне хотелось бы, чтобы в эти даты сборная играла. Желательно дома и против сильных соперников. Например, уровня Ирана», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, по ходу текущего месяца сборная России провела два товарищеских матча: против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).