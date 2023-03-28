Кечинов прокомментировал игру Пиняева за сборную России

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре Сергея Пиняева за сборную России.

«Конечно, рано петь дифирамбы Пиняеву. Но он очень ярко выглядел в матче с Ираком. Если Сергей будет так продолжать играть в клубе, то, конечно, его будут вызывать в сборную», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». Кечинов также отметил, что хочет видеть «молодого и перспективного» Пиняева будущим сборной России.

Напомним, что нападающий «Локомотива» провёл уже три игры в футболке национальной команды, забив первый мяч в ворота Ирака и став самым молодым автором гола в истории российской сборной.