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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маслов: «Сейчас я о сборной не думаю»

17 Марта 2023 • 15:52 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
27.03 13:00

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о возможном вызове в сборную России. Напомним, что на мартовский сбор национальной команды были вызваны восемь игроков московского клуба.

Маслов признался, что сейчас не думает о сборной и не обижается на то, что не получил приглашение. По словам защитника, сейчас его главной целью является достижение оптимальных физических кондиций.

«Мои мысли только об игре за «Спартак» и о собственном физическом состоянии. Есть ли мечта сыграть за сборную? После своей травмы я сконцентрирован на другом», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за «Спартак» 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В конце марта сборная России проведёт товарищеские игры с Ираном и Ираком. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Павел Маслов
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РОССИЯ ИРАК
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