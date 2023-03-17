Маслов: «Сейчас я о сборной не думаю»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о возможном вызове в сборную России. Напомним, что на мартовский сбор национальной команды были вызваны восемь игроков московского клуба.

Маслов признался, что сейчас не думает о сборной и не обижается на то, что не получил приглашение. По словам защитника, сейчас его главной целью является достижение оптимальных физических кондиций.

«Мои мысли только об игре за «Спартак» и о собственном физическом состоянии. Есть ли мечта сыграть за сборную? После своей травмы я сконцентрирован на другом», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за «Спартак» 17 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В конце марта сборная России проведёт товарищеские игры с Ираном и Ираком.