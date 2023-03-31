Мостовой оценил шансы сборной России на чемпионате ЦАФА

Бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой оценил шансы сборной России на победу в чемпионате ЦАФА, который состоится в июне.

«Мы явные фавориты, учитывая уровень соперников. Сейчас просматривается огромное количество игроков, расширенные списки по 35–40 человек, а на турнире будет совершенно иной подход», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, минусом для подопечных Валерия Карпина станет отсутствие турнирной значимости в предыдущих поединках.

Напомним, что первый чемпионат ЦАФА, в котором примет участие российская сборная, пройдёт с 9 по 21 июня. С момента отстранения от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА национальная команда провела пять матчей, выиграв дважды при трёх ничейных результатах.