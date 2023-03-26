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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Ловчев: «Не страшно, что в сборной выделяется молодой Пиняев»

26 Марта 2023 • 19:16 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
1 1.67 X 3.35 2 6.50
2-й тайм

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру нападающего сборной России Сергея Пиняева в первом тайме товарищеского матча с Ираком.

«Не страшно, что в сборной выделяется молодой Пиняев, это хорошо. Но давайте быть откровенными, у нас средненькая команда. Это какая‑то басня «Лебедь, щука и рак»… Эти люди никогда вместе не играли, чтобы у них что‑то получалось с первого раза», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В эти минуты продолжается товарищеская встреча между сборной России и сборной Ирака. За всеми событиями матча можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Локомотив Москва Сборная России Евгений Ловчев Сборная Ирака Сергей Пиняев
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РОССИЯ ИРАК
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