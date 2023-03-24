Булыкин считает, что тренерскому штабу сборной России стоит дать шанс Дзюбе установить рекорд

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах 34-летнего форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальной команде.

Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин завил, что пока команда отстранена от международных турниров, футболисты старше 30 лет вызываться не будут.

Булыкин считает, что Дзюбе стоит дать шанс забить ещё один гол за национальную команду, который позволит ему стать единоличным лидером рейтинга лучших бомбардиров в истории сборной России. Напомним, что сейчас Дзюба делит первую строчку с легендой «Зенита» Александром Кержаковым. В активе обоих форвардов по 30 забитых мячей, однако «железнодорожник» провёл на 37 матчей меньше своего коллеги по амплуа.

«Я за то, чтобы старые рекорды бились и устанавливались новые. Я бы рассмотрел вариант, чтобы Дзюба поставил свой рекорд. Но это уже дело Карпина, как он к этому отнесётся, даст он шанс Артёму или нет», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч сборная России проведёт 26 марта против Ирака. Начало — в 18:00 по московскому времени.