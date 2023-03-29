Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Широков: «Китай — отличный соперник для сборной России»

29 Марта 2023 • 19:11 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Бывший капитан российской национальной команды Роман Широков высказался о возможном матче сборных России и Китая.

«Китай — отличный соперник для сборной. Безусловно, такой матч нужен. Может быть, даже нужен один матч в Китае, а один у нас в целях укрепления той дружбы, которая сложилась в последнее время между странами», — заявил экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА в интервью «Чемпионату».

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков не исключили возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая. С момента отстранения отечественного футбола подопечные Валерия Карпина провели пять матчей, выиграв дважды при трёх ничейных результатах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Широков Сборная Китая
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
6
1
Видео
Окончен
Kosovo U17 W
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
0
4
Видео
Окончен
Бокель Бокель
Зета Зета
1
2
Видео
Окончен
Отрант
Игало Игало
2
0
Видео
Окончен
Подгорица Подгорица
Грбаль Грбаль
0
0
Видео
Окончен
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
0
7
Видео
Окончен
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
2
2
Видео
Отменен
КОМ КОМ
Niksic
0
0
Видео
30.03.23 в 01:30
Альтос Альтос
Флуминенсе ПИ Флуминенсе ПИ
Видео
30.03.23 в 02:00
Парнаиба Парнаиба
Ривер Ривер
Видео
30.03.23 в 11:00
Фарерские острова (до 17 лет) (жен) Фарерские острова (до 17 лет) (жен)
Греция (до 17 лет) (жен) Греция (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
Армения (до 17 лет) (жен) Армения (до 17 лет) (жен)
Турция (до 17 лет) (жен) Турция (до 17 лет) (жен)
0
0
Видео
30.03.23 в 12:00
Alhama W
Брейдаблик (жен)
Видео
30.03.23 в 16:00
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
Литва (до 17 лет) (жен) Литва (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Марта
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Абсолютно без разницы, состоится ли матч сборных России и Китая»
19:23 · Чемпионат ЦАФА
Непомнящий оценил возможный товарищеский матч сборной России с Китаем
19:11 · Чемпионат ЦАФА
Широков: «Китай — отличный соперник для сборной России»
18:13 · Чемпионат ЦАФА
Колосков: «Было бы неплохо провести матч между сборными России и Китая»
17:41 · Чемпионат ЦАФА
Тарханов прокомментировал возможный матч сборных России и Китая
16:51 · Чемпионат ЦАФА
Габулов хотел бы увидеть матч России против Китая
16:44 · Чемпионат ЦАФА
Кавазашвили назвал желаемого соперника для сборной России
14:49 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Карпин и Дзюба просто не могут воспринимать друг друга»
13:11 · Чемпионат ЦАФА
Петржела объяснил, почему Дзюба не нужен сборной России
13:06 · Чемпионат ЦАФА
Федун оценил шансы сборной России выиграть чемпионат ЦАФА
11:42 · Чемпионат ЦАФА
Сычёв рассказал, как относится к невызову Дзюбы в сборную России
11:25 · Чемпионат ЦАФА
Карпин высказался о будущем сборной России
11:22 · Чемпионат ЦАФА
Карпин оценил возможность матча сборной России с медийной командой
11:08 · Чемпионат ЦАФА
Карпин считает, что Песьяков ошибался из-за сверхмотивации
11:07 · Чемпионат ЦАФА
Карпин ответил министру спорта России 1
Все новости