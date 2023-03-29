Широков: «Китай — отличный соперник для сборной России»

Бывший капитан российской национальной команды Роман Широков высказался о возможном матче сборных России и Китая.

«Китай — отличный соперник для сборной. Безусловно, такой матч нужен. Может быть, даже нужен один матч в Китае, а один у нас в целях укрепления той дружбы, которая сложилась в последнее время между странами», — заявил экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА в интервью «Чемпионату».

Напомним, что министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков не исключили возможность проведения товарищеского матча сборных России и Китая. С момента отстранения отечественного футбола подопечные Валерия Карпина провели пять матчей, выиграв дважды при трёх ничейных результатах.