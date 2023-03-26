Тарханов: «Сборная Ирака сыграет от обороны»

Российский тренер Александр Тарханов поделился своим прогнозом на сегодняшний товарищеский матч сборной России. В нём, напомним, россияне сойдутся с командой Ирака.

«Ирак будет играть от обороны. Это команда слабее сборной Ирана, поэтому они уделят больше внимания оборонительным действиям. Приедет практически новый состав в нашей сборной, поэтому сложно сказать, как будет проходить игра», - рассказал Тарханов Sport24.

Специалист предположил, что большого количества голов в грядущей игре не будет, однако хозяин поля в лице сборной России всё равно одержит победу благодаря атаке и напору.

Сборные России и Ирака выйдут на газон «Газпром Арены» в 18:00, время местное.