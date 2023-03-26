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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Сборная Ирака сыграет от обороны»

26 Марта 2023 • 07:59 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
1 1.65 X 3.95 2 6.00
Через 9 ч. 22 мин.

Российский тренер Александр Тарханов поделился своим прогнозом на сегодняшний товарищеский матч сборной России. В нём, напомним, россияне сойдутся с командой Ирака.

«Ирак будет играть от обороны. Это команда слабее сборной Ирана, поэтому они уделят больше внимания оборонительным действиям. Приедет практически новый состав в нашей сборной, поэтому сложно сказать, как будет проходить игра», - рассказал Тарханов Sport24.

Специалист предположил, что большого количества голов в грядущей игре не будет, однако хозяин поля в лице сборной России всё равно одержит победу благодаря атаке и напору.

Сборные России и Ирака выйдут на газон «Газпром Арены» в 18:00, время местное.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Сборная Ирана
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РОССИЯ ИРАК
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